SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 82,95 +0,48% (14.11.2017, 09:43)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (14.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe auf der AHA-Konferenz 2017 seine Untergruppendaten für Canakinumab-Responder vorgelegt. Diese Analyse biete zusätzliche Unterstützung für die im vergangenen August auf dem ESC-Kongress veröffentlichten CANTOS-Ergebnisse, wo der Composite für den Endpunkt MACE (kardiovaskuläre Ereignisse) für alle behandelten Patienten eine relative Risikoreduktion (RRR) von 15% gezeigt habe. Zudem habe es Hinweise auf eine bessere Wirksamkeit einer Responder-Untergruppe gegeben (27% Reduktion mit leicht unterschiedlichem sekundärem Endpunkt MACE+).Die Responder-Untergruppe (d.h. Patienten mit starken Entzündungen, die nach einer Dosis einen hsCRP unter einem bestimmten Schwellenwert erreichen würden) habe bei MACE eine statistisch bedeutsame relative Risikoreduktion von 25% gezeigt, angeführt von 31% RRR bei kardiovaskulärem Tod und 30% RRR bei Herzinfarkten.Mehrere Fragen würden unbeantwortet bleiben: Es sei unklar, inwieweit Novartis in der Lage sein werde, die Untergruppendaten auf dem Produktlabel auszuweisen (Post-hoc-Analyse). Es gebe nach wie vor keinen prädiktiven Biomarker zur Identifizierung von Respondern. In Bezug auf die geplanten leistungsbasierten Rückerstattungsverträge müssten noch immer hohe Hürden vonseiten der Geldgeber überwunden werden.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute nach wie vor CHF 80. (Analyse vom 14.11.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,30 EUR +0,32% (14.11.2017, 09:38)