ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.01.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs:Keyur Parekh, Analyst von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) von 85 auf 74 CHF.Im Pharmabereich sei die Auswahl der richtigen Aktie aktuell der Schlüssel zum Erfolg, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Novartis AG gehöre dabei nicht zu seinen favorisierten Werten. Das Kursziel mache Parekh fortan an seinen Gewinnschätzungen für 2018 fest, bei denen es für den Schweizer Pharmagiganten wegen eines schwierigen operativen Umfelds die größten Korrekturen nach unten gegeben habe.Keyur Parekh, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie das neutrale Votum für die Novartis-Aktie bestätigt und das Kursziel von 85 auf 74 CHF reduziert. (Analyse vom 24.01.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:65,40 EUR +0,29% (24.01.2017, 11:21)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 70,25 +0,29% (24.01.2017, 11:37)