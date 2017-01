SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Während der Analyst seine 2017-Prognosen für Entresto nicht verändert habe (USD 559 Mio.), habe er die Lancierungskurve in den späteren Jahren abgeflacht, da er nicht mehr glaube, dass Entresto einen Spitzenumsatz von USD 4,3 Mrd. erreichen werde. Er erwarte, dass die vorherigen Zulassungen länger gültig bleiben würden, was die Lancierung beeinträchtige. Entresto sei 2016 erneut hinter der Benchmark zurückgeblieben und auch das Unternehmen bestätige die vorherigen Spitzenumsatzerwartungen von USD 5 Mrd. nicht mehr.Für Innovative Medicines (IM) habe der Analyst die COPM für Q1/2017 infolge der Unternehmensvorgabe reduziert - 2017 IM COPM von 30,7% auf 30%. Für Alcon belasse er nun die Investitionen für 2017 länger hoch und die Projekterholung dürfte später im Jahr erfolgen - was zu einem Margentief im Jahr 2017 führe. Der Analyst rechne für Alcon im Jahr 2017 mit einer COPM von 14,4%, rückläufig von 14,6% in GJ 2016. Die COPM für Sandoz bleibe relativ unverändert bei 20,2% (von zuvor 20,5%).Seine Gruppenumsatzannahmen für 2017 senke der Analyst gegenüber seiner vorherigen Annahme um 1,2%, hauptsächlich aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Wechselkursauswirkungen, die nun die vom Unternehmen erwarteten -2% widerspiegeln würden.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Novartis-Aktie bestätigt. (Analyse vom 30.01.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:67,421 EUR -0,12% (30.01.2017, 09:08)