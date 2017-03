SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (14.03.2017/ac/a/a)



Auf Basis der auf der ESMO 2016 präsentierten MONALEESA-2-Daten aus Phase III habe Kisqali (CDK4/6-Inhibitor) die FDA-Zulassung für die Erstlinienbehandlung von metastasierendem Brustkrebs (HR+/HER2) in Verbindung mit einem beliebigen Aromatase-Inhibitor erhalten.Kisqali im Vergleich zu Palbociclib (CDK4/6-Inhibitor, Pfizer): Schneider habe die MONALEESA-2-Daten in seinem Bericht "Fazit zur ESMO 2016" vom 11. Oktober 2016 ausführlich erörtert. Nach seiner damaligen Einschätzung sei Kisqali "wahrscheinlich mit Palbociclib von Pfizer vergleichbar, unterscheidet sich aber nicht genügend, um dessen Führungsrolle bei der Erstlinienbehandlung von metastasierendem HR+-Brustkrebs zu gefährden. Das Nebenwirkungsprofil von LEE011 wird nach wie vor durch Negativeffekte auf Leber und Herz belastet, die es genau zu beobachten gilt."Novartis habe heute auch bekannt gegeben, dass die mittlere progressionsfreie Überlebensdauer (mPFS) in einer anschließenden Analyse bei 25,3 Monaten für Kisqali und Letrozol gelegen habe, gegenüber 16 Monaten bei ausschließlicher Behandlung mit Letrozol. Bereits in seinem Bericht zur ESMO 2016 habe der Analyst vermutet, dass die mPFS "wahrscheinlich nur unwesentlich von dem in PALOMA-2 (Palbociclib, Pfizer) ermittelten Wert abweicht, der bei 24,8 Monaten liegt".Das Kursziel belässt Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, allerdings unverändert bei CHF 81 und bestätigt sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 14.03.2017)