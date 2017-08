SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Am Wochenende habe der Konzern auf dem Fachkongresses der European Society of Cardiology (ESC) Details der klinischen Spätstudie zum möglichen Blockbuster Ilaris vorgelegt und habe die Experten nicht überzeugen können. Die Studienziele hätten die Schweizer erreicht. Jedoch mit einer schwerwiegenden Nebenwirkungen, die für Skepsis sorge.Das Medikament habe in der Phase-3-Studie das Risiko von Herzinfarkt- und Arteriosklerose-Patienten, eine Herzattacke, einen Schlaganfall oder tödliche Herzkreislauf-Probleme zu erleiden reduziert. Im Gegenzug bestehe aber ein größeres Risiko, an einer Infektion zu Tode zu kommen. Hinzu komme der hohe Preis der Arzneimittels, der den Experten sauer aufstoße.Im vorbörslichen Handel rutsche die Novartis-Aktie ab und unterschreite die wichtige 200-Tage-Linie. Engagierte Anleger sollten nicht in Panik verfallen und an der Novartis-Aktie festhalten. Die langfristigen Perspektiven würden bei Novartis unverändert positiv bleiben.