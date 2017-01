ISIN Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (04.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Richard Vosser von J.P. Morgan:Richard Vosser, Aktienanalyst von J.P. Morgan, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Analyst sei skeptisch, was eine Erholung der 2016 schwachen Aktien anbelangt. Er gehe davon aus, dass sich der Druck auf das schweizerische Pharmaunternehmen noch erhöhe und liege mit seinen Schätzungen deswegen deutlich unter dem Marktkonsens.Richard Vosser, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat die Novartis-Aktie von "overweight" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 79,00 auf 70,00 CHF reduziert. (Analyse vom 03.01.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:69,999 EUR -0,19% (04.01.2017, 08:34)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 75,05 (03.01.2017)