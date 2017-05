SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,30 -0,38% (29.05.2017, 09:51)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die FDA habe den erweiterten Einsatz von Zykadia (Ceritinib) für die Erstlinienbehandlung von Patienten (ALK+) mit metastatischem NSCLC zugelassen. Dieser Entscheid folge der 2014 gewährten beschleunigten Zulassung von Zykadia für 2L ALK+ von Patienten mit metastatischem NSCLC, die auf eine Behandlung mit Crizotinib nicht angeschlagen hätten.Die 1L-Zulassung basiere auf der Phase-III-Studie ASCEND-4, die am 6. Dezember 2016 bekannt gegeben worden sei. Die Studie habe gezeigt, dass mit Zykadia behandelte 1L-Patienten ein medianes progressionsfreies Überleben (PFS) von 16,6 aufgewiesen hätten, dies im Vergleich zu 8,1 Monaten bei Patienten, die eine Standard-1L-Chemotherapie erhalten hätten.Der Analyst glaube weiterhin, dass Alecensa das 1L-Setting dominieren werde - u.a. wegen eines besseren Verträglichkeitsprofils. Die Phase-III-Daten der ALEX-Studie (Alecensa) würden am kommenden jährlich stattfindenden ASCO-Meeting (2.-6. Juni 2017) präsentiert.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 78,00. (Analyse vom 29.05.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,87 EUR -0,42% (29.05.2017, 09:34)