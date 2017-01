Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

66,18 EUR +2,21% (25.01.2017, 10:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 70,90 1,94% (25.01.2017, 11:17)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Gruppe: Insgesamt würden die Ergebnisse weitgehend den Erwartungen entsprechen. Umsatz und Kern-EPS hätten knapp über der Vontobel- und der Konsensschätzung entsprechen, der Kernbetriebsgewinn sei etwas schlechter gewesen als von Vontobel angenommen, aber etwas besser als die Konsensprognose.Geschäftsbereiche: Innovative Medicines habe einen etwas höheren Umsatz erwirtschaften können als von Vontobel erwartet, die Umsatzzahlen von Alcon und Sandoz hätten dagegen etwas enttäuscht. Der Kernbetriebsgewinn bei Innovative Medicines habe sich mit den Vontobel-Schätzungen gedeckt, bei Sandoz sei er knapp und bei Alcon deutlich schwächer gewesen als von Vontobel prognostiziert.Medikamente: Im Vorfeld der Veröffentlichung dieser Zahlen habe Schneider seine Schätzungen zu Gleevec bereits angehoben, seine Erwartungen seien aber trotzdem übertroffen worden. Die Ergebnisse für Cosentyx seien deutlich besser gewesen als von Vontobel angenommen, obwohl 2016 ein Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen sei. Entresto enttäusche weiterhin und bleibe hinter der Vorgabe von ca. USD 200 Mio. zurück.Aktionärsrendite: Die vorgeschlagene Dividende von CHF 2,75 liege unter den erwarteten CHF 2,80, allerdings sei für 2017 ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu USD 5 Mrd. angekündigt worden.Während das Finanzergebnis im 4Q16 weitgehend den Vontobel-Erwartungen entsprochen habe, hätten Alcon und Entresto diese bereits tiefen Prognosewerte noch unterboten. So habe Entresto unter der Vontobel-Prognose gelegen, die bereits tiefer als der Unternehmensausblick gewesen sei, und Vontobel erwarte hierzu noch nähere Angaben. Alcons Wachstumspläne hätten auch im 4Q16 nicht die versprochene Wirkung gezeigt, während die laufenden Investitionen auf die Margen drücken würden. Novartis prüfe derzeit seine Optionen bezüglich Alcon und plane, gegen Ende 2017 darüber im Detail zu informieren.Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Novartis-Aktie mit einem Kursziel von CHF 81 bestätigt. (Analyse vom 25.01.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie: