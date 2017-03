Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,571 EUR +1,66% (14.03.2017, 13:16)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (14.03.2017/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der internationale Projektentwickler ABO Wind hat Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) erneut mit der Errichtung eines Windparks in Finnland beauftragt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nachdem der Kunde zuletzt im November 2016 neun Anlagen erworben hatte, bestellte er nun drei N131/3000 für ein neues Projekt in Westfinnland.Nordex wird die Anlagen für den Windpark Muntila ab September 2017 liefern und auf 114-Meter-Stahlrohrtürmen errichten. Damit der Kunde bestmögliche Erträge an diesem Standort erzielt, wird Nordex die Turbinen in der Cold-Climate-Variante installieren. ABO Wind hat den Hersteller zudem im Rahmen eines Premium-Service-Vertrags mit der Wartung des Windparks für einen Zeitraum von 12 Jahren beauftragt.Nordex hat im Jahr 2016 Anlagen mit einer Kapazität von rund 130 Megawatt (MW) in Finnland errichtet. Damit erzielte das Unternehmen dort einen Marktanteil von 22 Prozent.XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,589 EUR +1,03% (14.03.2017, 12:59)