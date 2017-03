Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,556 EUR +5,10% (01.03.2017, 11:40)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (01.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie dürfte unter Druck bleiben - Nur für Zocker! AktienanalyseNach Ansicht von Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nur für Zocker.Nach der Gewinnwarnung seien die Zahlen der Nordex SE eher nebensächlich gewesen, denke der Börsenexperte. Der Umsatz sei um 40% auf 3,4 Mrd. Euro hochgegangen. Beim Nettoergebnis von 95 Mio. Euro sei Nordex mit einem Plus von 82% gut unterwegs gewesen.Nach dem starken Einbruch infolge der Gewinnwarnung habe die Nordex-Aktie schon gestern zu den Tagesgewinnern im TecDAX gehört. Der Aktienprofi glaube aber, dass sich bei der Nordex-Aktie erst mal eine Bodenbildungstendenz andeuten sollte, bevor man hier eine Long-Position eingehe. Der Abwärtstrend dürfte eher fortgesetzt werden. Inzwischen könnte eine kleine Erholung gesehen werden, aber grundsätzlich dürfte die Nordex-Aktie unter Druck bleiben. Die Gründe seien nicht unbedingt klar, warum Nordex jetzt plötzlich nach der Übernahme von Acciona Windpower so negativ in die Zukunft blicke. Insofern sollte man bei der Nordex-Aktie erst mal Vorsicht walten lassen.Für Zocker ist die Nordex-Aktie mit Sicherheit nicht verkehrt, weil sie recht hohe Bewegungen zeigen wird, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.03.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,57 EUR +4,90% (01.03.2017, 11:25)