Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,301 EUR +0,26% (16.05.2017, 12:56)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (16.05.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie dürfte längere Zeit im Bereich von 13/14 Euro pendeln! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Nach einem so starken Absturz sei eine Erholung bei der Nordex-Aktie nach Ansicht des Börsenexperten eher unwahrscheinlich. Die Zahlen der Nordex SE seien zwar in Ordnung, aber der Auftragseingang sei erschreckend schwach gewesen. Das zeige, dass Nordex die Trendwende nicht so schnell schaffen werde. Die Nordex-Aktie dürfte längere Zeit im Bereich von 13/14 Euro pendeln. Tendenziell dürfte sie sogar eher mehr abwärts gehen. Es seien nämlich immer noch viele Anleger investiert, die gehofft hätten, dass es bei der Nordex-Aktie schnell wieder nach oben gehe. Je mehr es sich herausstelle, dass dem nicht so sei, desto mehr würden sie irgendwann frustriert sein und verkaufen.Bei der Nordex-Aktie muss man entweder viel Zeit mitbringen oder sich erst mal einen anderen Wert suchen und nach einem Jahr wieder schauen, wie es bei Nordex aussieht, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.05.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,28 EUR 0,00% (16.05.2017, 12:45)