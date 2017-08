ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (09.08.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie vor Trendwende? ChartanalyseSeit mehr als 18 Monaten steckt das Papier des Windanlagenbetreibers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) im Abwärtstrend fest, jedoch macht sich im Bereich der Tiefs aus 2014 ein hoffnungsvoller Boden breit und könnte endlich eine ersehnte Trendwende einleiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einem Verlaufshoch von 33,90 Euro aus Ende 2015 hätten sich Käufer von der Nordex-Aktie verabschiedet und diese anschließend den Bären überlassen - die hätten voll zugeschlagen und die Notierungen binnen weniger Monate zurück an die Tiefststände aus 2014 um 10,68 Euro abwärts gedrückt, wodurch ein Wertverlust von knapp 70 Prozent zustande gekommen sei. Es hätten sich aber bei der Nordex-Aktie wieder sukzessiv Käufer durchsetzen und für eine Stabilisierung sorgen können. Zwar stecke diese noch am Anfang, auch eine innere Trendlinie begrenze noch das bisherige Handelsgeschehen auf der Oberseite. Insgesamt aber wurde ein wichtiger Schritt zu einer möglichen Erholungsbewegung vollzogen, was es interessierten Anlegern jetzt erlaubt über entsprechende Long-Positionen an einer Aufwärtsbewegung zu partizipieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie:12,355 EUR -1,94% (09.08.2017, 11:30)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,399 EUR -1,17% (09.08.2017, 11:42)