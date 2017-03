WKN Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Als einer der technologisch führenden Anbieter von Megawatt-Turbinen profitiert die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vom globalen Trend zur Großanlage besonders. Das Produktprogramm der Generation Gamma umfasst die N90/2500, N100/2500 und die N117/2400, die eine der effizientesten Serienturbinen für das Binnenland ist. Bis heute wurden mehr als 3.600 Turbinen dieser Plattform produziert. Mit der Generation Delta bietet Nordex die vierte Anlagengeneration der bewährten Multi-Megawatt-Plattform an (N100/3300, N117/3000, N131/3000).



Insgesamt hat Nordex, das dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, weltweit mehr als 6.000 Anlagen mit einer Kapazität von über 10.000 MW installiert. Mit einem Exportanteil von rund 70 Prozent nimmt die Nordex SE auch in den internationalen Wachstumsregionen eine starke Position ein. Weltweit ist Nordex in 22 Ländern mit Büros und Tochtergesellschaften vertreten. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit rund 3.000 Mitarbeiter. (06.03.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt habe die Nordex-Aktie nochmals deutliche Kursabschläge hinnehmen müssen und sei dabei sogar aus dem seit Januar 2016 bestehenden Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 16,29 EUR) nach unten herausgefallen. In der Vergangenheit liefere aber genau diese Weichenstellung oftmals die Indikation, dass zumindest kurzfristig die Abschläge nach unten übertrieben worden seien. In diese Kerbe würden auch verschiedene Indikatoren schlagen. So sei am 24. Februar beispielsweise das höchste Handelsvolumen der Dekade zu verzeichnen gewesen, was für eine klassische "selling climax" spreche. Gleichzeitig sei der Abstand zwischen dem oberen und unteren Bollinger Band auf ein historisch großes Ausmaß angewachsen. Möglicherweise spiegele sich die aktuelle Extremkonstellation aber am besten in der 30- bzw. 360-Tage-Volatilität wider, denn die "kurze" Vola liege mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie die "lange", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 06.03.2017)