Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (02.06.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



London (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst David Vos von Barclays:David Vos, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer eingehenden Analyse der Kostenstruktur führender Windenergieunternehmen auf weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Es gebe zwei Gewinnermodelle: Entweder eine sehr hohe Profitabilität wie bei Vestas oder aber eine besonders niedrige Kostenbasis wie bei Gamesa, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nordex drohe neben Senvion irgendwo dazwischen hängen zu bleiben.David Vos, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Votum für die Nordex-Aktie mit einem Kursziel von 11 Euro bestätigt. (Analyse vom 30.05.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,84 EUR -0,73% (02.06.2017, 14:51)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,866 EUR +0,37% (02.06.2017, 15:05)