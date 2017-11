XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (24.11.2017/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Zum Halbjahr habe die Unternehmensleitung noch Hoffnung auf eine Besserung der Auftragslage gemacht, jetzt sei die kalte Dusche gekommen. Allenfalls mittelfristig solle sich das wieder ändern - ein schwacher Trost.Der Windkraftanlagenhersteller sei von einem verringerten Tempo in China, aber auch von einer Abbremsung in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, stark betroffen. Nach einem halbwegs ordentlichen Q2 beim Auftragseingang mit einem Volumen von 572 Mio. Euro machte der Vorstand trotzdem Anfang August noch Hoffnung und wollte "Projekte an Bord holen, bei denen wir kurz vor der Ziellinie stehen", so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de".Das sei offensichtlich gründlich misslungen. Nach einem Auftragseingang von lediglich rund 200 Mio. Euro in Q3, ein Rückgang von 75 Prozent (!) zum Vorjahreswert, seien die Vorzeichen für 2018 düster.Auch auf dem stark reduzierten Kursniveau ist die Nordex-Aktie kein Kauf, es lohnt allenfalls eine kurzfristige Spekulation auf eine größere Gegenbewegung, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de". (Analyse vom 20.11.2017)