Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (30.05.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie - Der Chef ist sehr ehrlich: Nordex geht schwierigen Zeiten entgegen - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) wegzulassen.Der neue Chef der Nordex SE sei bei der heutigen Hauptversammlung sehr ehrlich gewesen: Nordex gehe schwierigen Zeiten entgegen. Es habe Analysten gegeben, die die Nordex-Aktie heruntergestuft hätten: HSBC habe das Kursziel auf 11,80 Euro gesenkt. Das habe dafür gesorgt, dass die Nordex-Aktie auf ein neues Jahrestief gefallen sei. Nach der scharfen Umsatzwarnung für die nächsten beiden Jahre werde es laut dem Börsenexperten lange dauern, bis die Nordex-Aktie wieder in Fahrt komme. Es sehe so aus, als wenn sie sogar erst mal noch weiter nach unten gehe. Der Auftragseingang sei nämlich sehr enttäuschend gewesen.Der Aktienprofi verweise darauf, dass selbst die Nummer eins in der Welt - Vestas - herabgestuft worden sei und Nordex sei nur die mittlere Größe. Das größte Problem der Windenergie-Branche liege darin, dass die Preise am Rutschen und die Margen unter Druck seien.Anleger sollten die Finger von der Nordex-Aktie weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.05.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,715 EUR -2,86% (30.05.2017, 13:05)