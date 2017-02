Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14 Sell Deutsche Bank Virginia Sanz De Madrid Grosse 27.02.2017 11,50 Reduce Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 27.02.2017 11 Underweight Barclays David Vos 24.02.2017 18 Hold Commerzbank Sebastian Growe 24.02.2017 16 Hold HSBC Sean McLoughlin 24.02.2017 21 Buy Warburg Research Arash Roshan Zamir 24.02.2017 15 Halten NordLB Holger Fechner 24.02.2017 17 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.02.2017

Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,05 EUR 0,00% (28.02.2017, 08:05)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,10 EUR -2,53% (27.02.2017, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (28.02.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Quartalszahlen zu? 11 oder 21 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Nordex wird am 01. März seine Quartalszahlen präsentieren. Im Rahmen der Überprüfung der Jahresplanung für 2017 ist der Vorstand zur Überzeugung gekommen, dass der prognostizierte Umsatz wahrscheinlich 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro betragen wird. Grundlage für das reduzierte Umsatzziel sind gesunkene Erwartungen für das Geschäft in einzelnen Kernmärkten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Arash Roshan Zamir, in einer Aktienanalyse vom 24.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat das "buy"-Votum für die Nordex-Aktie bestätigt und das Kursziel von 31,00 auf 21,00 Euro reduziert. Er habe seine Schätzungen für das Hamburger TecDAX-Unternehmen nach unten revidiert, so der Analyst. Mit Blick auf die neuen Unternehmensziele seien die Risiken nun allerdings sehr begrenzt.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 11,00 Euro. David Vos, Aktienanalyst Barclays, hat am 24.02.2017 die Nordex-Aktie von "overweight" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 11,00 Euro gesenkt. Eigentlich sollte das Hamburger TecDAX-Unternehmen schneller wachsen als seine größeren Konkurrenten, so der Analyst. Stattdessen habe Nordex mit Blick auf die eigenen Ziele gewarnt. Es sei zudem recht unwahrscheinlich, dass es sich dabei nur um eine einmalige Aufräumaktion handle. Es werfe Fragen nach der Wettbewerbsposition der Nordex SE auf.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: