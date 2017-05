Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Maynard Um von Wells Fargo Advisors:Im Rahmen einer Aktienanalyse hat Aktienanalyst Maynard Um von Wells Fargo Advisors im Hinblick auf die Aktien von Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bestätigt.Nokia Oyj spreche davon, dass der Deal mit Apple Inc. über eine reine Lizenzierung hinausgehe. Apple werde von Nokia auch Netzwerk-Equipment beziehen und ein Referenzkunde sein.Die von Apple zu leistende Zahlung dürfte sich auch auf zukünftige Perioden beziehen. Angesichts des Umstands, das Ende des letzten Quartals nur noch 1,5 Mrd. EUR des rund 7 Mrd. EUR umfassenden Kapitalallokationsprogramms übrig gewesen seien, dürfte Nokia beim kommenden Quartalsbericht auch hierzu ein Update geben. Falls es zu einer Aufstockung des Programms um weitere 7 Mrd. EUR komme, würde die Prognosen für das 2017er EPS um 0,02 auf 0,24 EUR steigen und für 2018 um 0,09 auf 0,37 EUR, so die Analysten von Wells Fargo Advisors. Jeder Royalty-Anstieg um 10 Basispunkte würde das Ergebnis je Aktie in 2018 um 0,01 EUR erhöhen.In ihrer Nokia-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel weiterhin mit "market perform" ein.Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,76 Euro -2,06% (24.05.2017, 15:48)