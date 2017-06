ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (02.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Gefragt wie lange nicht mehr - AktienanalyseDie Nokia-Aktie ist gefragt wie lange nicht mehr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Nokia und Apple hätten ihren Patentstreit beigelegt und ein mehrjähriges Lizenzabkommen unterzeichnet. Demnach würden die Finnen eine Vorabzahlung und regelmäßig weitere Beträge während der Laufzeit des Vertrags erhalten. Zudem hätten beide Unternehmen vereinbart, bei bestimmten Dienstleistungen künftig zusammenzuarbeiten. Auch fundamental laufe es wieder besser. Zwar sei Nokia zu Jahresbeginn weiter geschrumpft. Allerdings sei der Rückgang geringer ausgefallen als befürchtet. Zudem hält der Konzern weiterhin an seinen Jahreszielen fest, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2017)Börsenplätze Nokia-Aktie:5,845 EUR +1,07% (02.06.2017, 15:55)