Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,708 Euro +1,04% (01.06.2017, 13:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NYSE Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOK



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (01.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sandeep Deshpande von J.P. Morgan:Sandeep Deshpande, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK).Die Einigung mit Apple auf ein Lizenzabkommen könnte den Gewinn im Jahr 2017 um 26 bis 38% erhöhen, so der Analyst. Auch nach dem Deal mit dem iPhone-Konzern könnte das Wertpapier noch weiter aufwerten. Der Titel habe deutliches Potenzial im Zuge der Investitionserholung von Telekom-Konzernen.Sandeep Deshpande, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, hat sein Votum für die Nokia-Aktie bei "overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. (Analyse vom 01.06.2017)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,70 Euro +1,13% (01.06.2017, 13:24)