Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Christian Schwab von Craig-Hallum Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christian Schwab vom Investmenthaus Craig-Hallum Capital die Aktien des finnischen Technologiekonzerns Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) weiterhin zu kaufen.Nach der Beilegung eines Patentstreits hätten Nokia Oyj und Apple Inc. ein mehrjähriges Lizenzabkommen geschlossen. Die Bedingungen des Deals dürften nach Ansicht der Analysten von Craig-Hallum Capital den früheren Konditionen ähnlich sein. Möglicherweise könnten diese sogar an die besseren mit Samsung ausgehandelten Bestimmungen heranreichen.Nachdem nun Verträge mit Apple und Samsung geschlossen seien, würden Deals mit anderen Smartphone-Herstellern wahrscheinlicher. Abgesehen davon hält Analyst Christian Schwab Nokia für einen Profiteur der Investitionen in die 5G-Technologie.Die Aktienanalysten von Craig-Hallum Capital bekräftigen in ihrer Nokia-Aktienanalyse das "buy"-Rating und setzen das Kursziel von 7,50 auf 9,00 USD herauf.Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:5,70 Euro -3,04% (24.05.2017, 17:36)