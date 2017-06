Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

47,25 Euro +0,16% (01.06.2071, 15:33)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

52,84 USD +0,06% (01.06.2017, 15:54)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(01.06.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analystin Erinn E. Murphy von Piper Jaffray:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert die Analystin Erinn E. Murphy von Piper Jaffray in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Piper Jaffray sind der Ansicht, dass es für einen Einstieg in die Aktien von Nike Inc. noch zu früh ist.Auf Grund des sich abzeichnenden Drucks auf die Bruttomargen reduziert die Analystin Erinn E. Murphy die Gewinnprognosen. Die EPS-Schätzung für 2018 sei von 2,44 auf 2,40 USD gesenkt worden.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer Nike-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein, kürzen jedoch das Kursziel von 51,00 auf 50,00 USD.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:47,10 Euro -0,38% (01.06.2017, 15:38)