Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

48,95 Euro -0,11% (29.12.2016, 14:57)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Nike-Aktie:

51,07 USD +0,10% (29.12.2016, 14:59, vorbörslich)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:

NKE



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.

(29.12.2016/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Analyst Christian Buss von der Credit Suisse:Christian Buss, Analyst der Investmentbank Credit Suisse äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse vertreten nach den Quartalszahlen von Nike Inc. die Auffassung, dass die Geschäfte in Nordamerika und Europa besser laufen würden als erwartet. Die Rückgänge bei den Bruttomargen seien moderater als befürchtet, da das Unternehmen den Herausforderungen in Nordamerika offenbar schneller begegne als angenommen. Außerdem demonstriere Nike eine strikte Kostenkontrolle.Die durch die wachsende Konkurrenz entstandenen Herausforderungen meistere Nike besser als erwartet, so das Urteil der Analysten der Credit Suisse. Die Rückkehr zu einem währungsbereinigt prozentual hohen einstelligen Umsatzwachstum werde wohl schneller passieren als prognostiziert. Da aber die Währungstrends gegen das Unternehmen arbeiten würden, dürfte das berichtete Gewinnwachstum nach Ansicht von Analyst Christian Buss nicht so schnell nachziehen können wie erwartet.In ihrer Nike-Aktienanalyse stufen die Aktienanalysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 60,00 USD.XETRA-Aktienkurs Nike-Aktie:48,94 Euro -0,43% (29.12.2016, 14:42)