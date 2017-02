Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate betrage 29,83. Bei Bloomberg werde die Newmont Mining-Aktie von 13 Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen einer einen Verkauf empfehle. Neun Analysten raten zum Halten der Newmont Mining-Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 28.02.2017)



Börsenplätze Newmont Mining-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

32,32 EUR -4,94% (28.02.2017, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

32,298 EUR +0,67% (28.02.2017, 10:46)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

33,97 USD -5,85% (27.02.2017, 22:04)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (28.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktie: Goldpreis als Einflussfaktor Nummer 1 - AktienanalyseDie Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) mit Sitz in Denver, Colorado ist einer der größten Goldproduzenten weltweit, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Haupttätigkeit des amerikanischen Unternehmens sei die Förderung von Gold. Im Besitz seien ganz oder teilweise Goldminen in den USA, Australien, Peru, Indonesien und in Ghana. Zum globalen Bergbauunternehmen würden ebenfalls einige Minen in Neuseeland und Mexiko sowie zusätzlich kleinere Minen für Silber, Kupfer und Zink rund um den Globus gehören.Das im Jahr 1916 in New York gegründete Unternehmen fördere jährlich etwa 5 Millionen Unzen (141.000 kg) Gold und halte Reserven von über 90 Millionen Unzen (2.800.000 kg) Gold. Über 70 Prozent der Produktion des Unternehmens würden aus Nord- und Südamerika kommen. Newmont Mining sei zudem das führende Goldbergbauunternehmen in Australien.Aus den am 21. Februar 2017 veröffentlichten Finanzergebnissen des Unternehmens für das letzte Quartal und für das Gesamtjahr 2016 gehe hervor, dass das Unternehmen im Dezemberquartal bzw. im gesamten Jahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 1,8 Milliarden bzw. 6,7 Milliarden US-Dollar generiert habe. Im Zeitraum von Oktober bis Dezember seien 1,3 Millionen Unzen Gold produziert worden, was in einem zurechenbaren Gesamtjahresausstoß von 4,9 Millionen Unzen resultiert habe.Der adjustierte Nettogewinn habe sich demnach im Dezemberquartal auf 133 Millionen US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie und im gesamten Geschäftsjahr auf 619 Millionen US-Dollar bzw. 1,16 US-Dollar je Aktie belaufen. Newmont Mining habe in den beiden Zeiträumen einen operativen Cashflow aus fortgesetzten Operationen in Höhe von 590 Millionen respektive 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Das adjustierte EBITDA habe 629 Millionen bzw. 2,4 Milliarden US-Dollar erreicht.Im Vergleich zu den anderen Produzenten habe Newmont Mining mit 918 US-Dollar zwar höhere Kosten pro Unze, allerdings habe der Vergleichswert ein Jahr zuvor noch bei 1.036 Dollar gelegen. Insofern sei die Lage weiterhin etwas schwieriger als bei den Konkurrenten, grundsätzlich habe sich die Ertragslage aber auch bei Newmont Mining wieder deutlich verbessert. Der weitere Verlauf bleibe dennoch abzuwarten.Gold handle zum Wochenauftakt weiterhin auf dem Dreieinhalb-Monatshoch bei 1.255 US-Dollar. Zur jüngsten positiven Goldpreisentwicklung hätten zuletzt verschiedene Aspekte beigetragen wie beispielsweise die Unsicherheiten rund um die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Europa. Außerdem seien die Inflationserwartungen nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten angestiegen. Gold gelte seit jeher als Absicherung in wirtschaftlich turbulenten Zeiten und werde zudem als Inflationsschutz angesehen.Das höhere Kaufinteresse spiegele sich sowohl in ETF-Zuflüssen als auch in der Marktpositionierung der spekulativen Finanzinvestoren wider: Den von Bloomberg erfassten Gold-ETFs seien in der letzten Woche knapp zehn Tonnen zugeflossen, seit Monatsbeginn seien es über 62 Tonnen. Und die spekulativen Finanzanleger hätten ihre Netto-Long-Positionen in der Woche zum 21. Februar auf 78.000 Kontrakte ausgeweitet - der höchste Stand seit elf Wochen.Aktuell notiere die Aktie der Newmont Mining Corp. bei rund 33,97 US-Dollar mit einem durchschnittlichen Kursziel von 39,52 (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 18,043 Milliarden US-Dollar. Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten.