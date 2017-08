NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

38,04 USD -0,68% (29.08.2017, 22:01)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen. (30.08.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Newmont Mining-Aktie habe zuletzt eine sehr bedeutende Widerstandszone übersprungen. Gemeint sei die Kombination aus dem Korrekturtrend seit Oktober 2016 (akt. bei 36,75 USD) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (36,66 USD bzw. 37,18 USD). Der Sprung über den zuerst angeführten Abwärtstrend habe gleichzeitig für die positive Auflösung des zuletzt ausgeprägten symmetrischen Dreiecks gesorgt. Aus der Höhe dieses klassischen Konsolidierungsmusters lasse sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 9 USD ableiten, welches perspektivisch auf ein Wiedersehen mit dem zyklischen Hoch vom August 2008 bei 46,07 USD hoffen lasse. Das beschriebene Ausbruchsszenario werde von Indikatorenseite bestätigt. So sei der MACD eindeutig freundlich zu interpretieren, während im Verlauf des RSI inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vorliege.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte der Goldminentitel nicht mehr in das oben genannte Dreieck zurückfallen. Der oben genannte ehemalige Abwärtstrend (akt. bei 36,75 USD) ist deshalb als Stopp-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 30.08.2017)XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:31,65 EUR -1,85% (29.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:31,832 EUR +0,17% (30.08.2017, 09:11)