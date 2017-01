Tradegate-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

33,10 Euro +1,82% (12.01.2017, 16:09)



NYSE-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:

USD 35,15 +2,27% (12.01.2017, 16:15)



ISIN Newmont Mining-Aktie:

US6516391066



WKN Newmont Mining-Aktie:

853823



Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie Deutschland:

NMM



NYSE-Ticker-Symbol Newmont Mining-Aktie:

NEM



Kurzprofil Newmont Mining Corp.:



Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) ist einer der größten Goldproduzent der Welt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Förderung von Gold aus Minen in den USA, Peru, Australien sowie von Kupfer und Gold in Indonesien. Zusätzlich betreibt Newmont verschiedene regional verstreute kleinere Silberminen.

(12.01.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Newmont Mining-Aktienanalyse des Analysten David Haughtonvon CIBC World Markets:David Haughton, Aktienanalyst von CIBC World Markets, bekräftigt laut einer Aktienanalyse zu den Aktien des kanadischen Goldproduzenten Newmont Mining Corp. (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor vertreten die Analysten von CIBC World Markets die Auffassung, dass der Goldpreis in 2017 einen ähnlichen Kursverlauf zeigen werde wie in 2016. Saisonale Einflüsse dürften den monetären Entscheidungen in den USA entgegen wirken.Investoren sollten Kernpositionen am Anfang des Jahres aufstocken um von einer erwarteten Rallye der Gold- und Silberpreise profitieren zu können. Mögliche Verzögerungen bei Zinsanhebungen könnten den Gold- und Silber-Aktie als Katalysator dienen. Die Schätzungen zum Gold- und Silber-Preis für 2017 seien derweil auf 1.250 USD sowie 17,50 USD je Unze gesenkt worden. Die langfristigen Prognosen würden sich weiterhin auf 1.300 USD bzw. 18,50 USD belaufen.Zu den bevorzugten Goldtiteln in 2017 in der Gruppe der Senior Produzenten zählt Analyst David Haughton auch die Aktien von Newmont Mining Corp. Das Kursziel werde von 47,00 auf 44,00 USD zurückgesetzt.Börsenplätze Newmont Mining-Aktie:XETRA-Aktienkurs Newmont Mining-Aktie:33,04 Euro +1,68% (12.01.2017, 15:57)