FrankfurtHamburg (www.aktiencheck.de) - Auf der bevorstehenden Pressekonferenz dürfte EZB-Präsident Mario Draghi einige richtungsweisende Aussagen zum verbesserten konjunkturellen Umfeld tätigen, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. DAX neue Höchststände. Nachdem bereits vergangene Woche die wichtige Widerstandslinie bei 12.700 Punkten gefallen sei, dürften sich Anleger nun über ein neues Verlaufshoch bei knapp 12.900 freuen. Ähnlich sehe es auch beim deutschen Mid-Cap-Index MDAX aus, welcher sich ebenfalls dynamisch zeige.Zwar würden sich insgesamt die markttechnischen Indikatoren weiterhin im positiven Bereich befinden, doch sei eine Überhitzung der Märkte nicht mehr zu übersehen. Dies gelte sowohl für Übersee als auch für Europa. Im Vergleich zu den Vormonaten dieses Jahres habe im Mai die Teuerung in der Eurozone von zunächst bis zu 2,0% auf nur noch 1,4% deutlich nachgelassen. Gründe hierfür seien teilweise bei der Energiekomponente zu finden, denn die Preise von Benzin, Diesel und Heizöl seien zuletzt wieder gesunken. Der Preisanstieg von Lebensmitteln, Alkohol und Tabak sei mit 1,5% so stark wie im April geblieben, aber leicht unter den Werten der Vormonate.Was die Konjunkturdaten betreffe, liege der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex (Composite) für den Euroraum im Mai unverändert auf einem Stand von 56,8 Punkten. Mit der endgültigen Zahl am 05.06.2017 dokumentiere die Eurozone jedoch ihren Anspruch, die hohen Erwartungen eventuell noch einmal zu toppen, zumal die Stimmung seit den Wahlen in Frankreich schon fast als euphorisch bezeichnet werden müsse. Nach zwei kräftigen Zuwächsen der Auftragseingänge in Folge dürfte die deutsche Industrie im April mit einem kleinen Rückgang bei den Bestellungen (erwartet -0,3% M-o-M) aufwarten. Der Rückenwind der beiden vorangegangenen Monate reiche aber aus, die Industrieproduktion nach dem enttäuschenden März wieder auf die Spur zu bringen. (07.06.2017/ac/a/m)