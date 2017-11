XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

79,42 EUR -1,12% (30.11.2017, 15:48)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

79,688 EUR -0,78% (30.11.2017, 14:34)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (30.11.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktie: Wie an der Linie gezogen nach oben - AktienanalyseDas Bausoftwarehaus Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist eine echte Erfolgsstory an der Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Innerhalb von drei Jahren habe sich der Kurs in etwa verdreifacht, seit Ende 2012 sogar ungefähr verneunfacht. Das Erfolgsrezept: ein ungebrochenes und zudem hochprofitables Wachstum. Auch zuletzt habe Nemetschek wieder zweistellig zulegen können. Dank einer hohen Nachfrage aus dem Ausland und eines guten Wartungsgeschäfts seien die Einnahmen im dritten Quartal um 14 Prozent auf 95,8 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA habe sogar um 18 Prozent auf 24,8 Mio. Euro zugelegt.Die Nemetschek-Aktie habe in erster Reaktion dennoch Federn lassen müssen. Zum einen habe sich das Wachstumstempo etwas verlangsamt, zum anderen hätten Analysten dem Unternehmen mehr zugetraut. Ergebnisseitig habe sich zudem der starke Euro negativ bemerkbar gemacht.Kurzum: Die Wachstumsstory sei wohl noch lange nicht zu Ende. Insofern ist auch die hohe Bewertung durchaus gerechtfertigt (2017erKGV: 55), so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: