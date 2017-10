Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



76,96 EUR +0,47% (30.10.2017, 09:34)



77,299 EUR +1,11% (30.10.2017, 09:44)



DE0006452907



645290



NEM



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit 60 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,3 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von 337,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 88,0 Mio. Euro. (30.10.2017/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Nemetschek-Aktien ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP starten eine Short-Attacke gegen die Aktien der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM).Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 26.10.2017 eine Shortposition in Höhe von 0,50% der Aktien der Nemetschek SE aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Nemetschek SE-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Nemetschek-Aktien auf mindestens 0,50%.