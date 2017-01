Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren zwölf Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z.B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. (30.01.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM).Nemetschek habe am vergangenen Freitag die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht. Mit einem Umsatzanstieg um 18,2% auf 337,3 Mio. Euro seien die Prognose und die Guidance des Analysten (338,0 bis 341,0 Mio. Euro) marginal verfehlt worden. Damit sei das vierte Quartal des sehr guten Geschäftsjahres 2016 mit leicht geringerer Dynamik als erwartet verlaufen. Allerdings habe das Unternehmen nach einem sehr positiven Verlauf der ersten neun Monate den Ausblick signifikant angehoben. Wachstumstreiber seien die Internationalisierung und die jungen Marken im Konzern gewesen. Dabei habe die Umsatzentwicklung auf breiter Basis gestanden und sei überwiegend organisch gewesen.Das EBITDA vor positivem Sondereffekt (1,9 Mio. Euro in Q2) habe sich um 26,6% auf 88,0 Mio. Euro verbessert, habe allerdings die im Jahresverlauf angehobene Bandbreite (89 bis 91 Mio. Euro) ebenfalls nicht ganz erreicht. Dabei habe ein negativer Umsatzsteuereffekt im vierten Quartal in Höhe von 1,4 Mio. Euro zu der Ergebnisabweichung beigetragen.Den Ausblick für 2017 werde das Unternehmen am 31.03. mit dem Geschäftsbericht für 2016 veröffentlichen. Am Optimismus für eine weiterhin sehr gute Unternehmensentwicklung werde sich nichts ändern. Der Analyst sehe derzeit keinen Anpassungsbedarf für seine Prognosen für das laufende und die kommenden Jahre.Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "halten" für die Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 30.01.2017)