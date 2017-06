Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich für die NanoFocus-Aktie unverändert das Rating "kaufen", so Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG. (Analyse vom 02.06.2017)



Kurzprofil NanoFocus AG:



Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (06.06.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F).Im Geschäftsjahr 2016 habe die NanoFocus AG Umsatzerlöse in Höhe von 12,32 Mio. EUR und damit 10,4% mehr als im Vorjahr erzielt, was vor allem auf die Ende 2015 übernommene Breitmeier Messtechnik GmbH (Umsatzbeitrag: 1,29 Mio. EUR) zurückzuführen sei, die in 2016 erstmals konsolidiert worden sei. Auf organischer Basis habe die Gesellschaft einen Umsatzrückgang verzeichnen müssen. Insbesondere durch ausgebliebene Folgeaufträge und Projektverschiebungen im Bereich Automotive und Semiconductor sei der Konzernumsatz belastet und damit das vom Unternehmen ausgegebene Umsatzziel verfehlt worden. Die Kernbereiche Standard/Labor und OEM hätten sich in 2016 hingegen gut entwickelt und sich damit erneut als zuverlässige Umsatzstütze erwiesen.Trotz eines angestiegenen Umsatzes habe das ausgewiesene EBITDA mit -0,97 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert von -0,16 Mio. EUR gelegen. Verantwortlich hierfür seien neben den unerwartet schwächeren Umsatzerlösen vor allem verschiedene Sonderaufwendungen gewesen, die mit insgesamt 0,61 Mio. EUR das Ergebnis belastet hätten. Dabei seien eine Reihe von Einmalkosten angefallen, z.B. Kosten für die durchgeführten Kapitalmaßnahmen, Kosten des Umzugs in die neue Firmenzentrale sowie außerplanmäßige Beratungskosten. Bereinigt um diese einmaligen Effekte habe das EBITDA bei -0,36 Mio. EUR und damit nur geringfügig unter dem Vorjahr gelegen.Am 23.05.2017 habe die NanoFocus AG bekannt gegeben, mit der Carl Mahr GmbH & Co. KG (Umsatz in 2016: ca. 238 Mio. EUR) einen strategischen Investor aus der Messtechnikbranche gewonnen zu haben. Eine Zusammenarbeit werde vor allem im Automotive-Bereich angestrebt. Durch diese Kooperation sollte sich die Marktposition der NanoFocus im Automotive-Bereich deutlich verbessern, nachdem NanoFocus mit der Übernahme der Breitmeier Messtechnik bereits seine Marktposition weiter habe ausbauen können.Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir einen deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung. Während wir umsatzseitig von 13,63 Mio. EUR ausgehen, maßgeblich vom Segment "Automotive" getragen, erwarten wir ein Nettoergebnis in Höhe von 0,10 Mio. EUR, was vor allem von entfallenden Sonderaufwendungen und dem umgesetzten Restrukturierungsprogramm profitieren sollte. Für das Jahr 2018 und 2019 erwarte Gode aufgrund von Skaleneffekten Nettoergebnisse von 0,69 Mio. EUR, respektive 1,22 Mio. EUR.Auf Basis der Prognosen für die Geschäftsjahre 2017-2019 habe der Analyst sein Kursziel für die NanoFocus AG von 2,45 EUR auf 3,20 EUR angehoben. Der faire Wert auf der Grundlage seines DCF-Modells betrage 3,20 EUR (zuvor: 2,45 EUR). Langfristig sei der Analyst davon überzeugt, dass die NanoFocus AG deutlich höhere Rentabilitätsniveaus erreichen könne als bisher. Darüber hinaus sei er auch überzeugt, dass die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen, der stärkere Fokus auf den Vertrieb, die Integration der Breitmeier Messtechnik und der gewonnene strategische Partner sich deutlich positiv auf den zukünftigen Umsatz und das Ergebnis auswirken würden.