Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

104,39 USD +2,33% (04.01.2017, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (05.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse, bei der Aktie des Chipherstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) investiert zu bleiben.Neues von der Technik-Messe CES: Gemeinsam mit dem deutschen Automobilhersteller Audi plane NVIDIA ein selbstfahrendes Auto mit Künstlicher Intelligenz. Doch dies sei nicht das einzige Highlight gewesen, welches Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang in Las Vegas präsentiert habe. Auch Google zähle ab sofort zu den Kooperationspartnern des US-Chipherstellers. Zum einen unterstütze NVIDIA die Integration von Googles digitalen Assistenten in die neue Shield-TV-Konsole, sodass Spracheingaben möglich seien. Zum anderen erhalte das hauseigene Mikrofon "Nvidia Spot" einen Internetzugang.Dank der zahlreichen Neuheiten und Kooperationen könne es dem Chip-Konzern gelingen, über Jahre hinweg ein nachhaltiges, starkes Wachstum zu erzielen. Zuletzt sei die NVIDIA-Aktie durch eine Shortattacke unter die Räder gekommen. Allerdings sei eine Korrektur nach rund 250 Prozent Kursgewinn in einem Jahr mehr als überfällig gewesen.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:100,371 EUR +0,25% (05.01.2017, 14:16)