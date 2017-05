Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

122,40 Euro +2,21% (19.05.2017, 15:19)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 136,80 +2,91% (19.05.2017, 15:39)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(19.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:Aktienanalyst Stacy Rasgon vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co äußert laut einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Trotz einer Versechsfachung des Aktienkurses von NVIDIA Corp. glauben die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co nicht, dass die Story schon am Ende ist.Während der traditionelle Videospielemarkt eine nachhaltige Entwicklung nehmen dürfte, würden die Bereiche maschinelles Lernen und selbstfahrende Autos erst am Anfang einer Erfolgsgeschichte stehen.Die NVIDIA-Aktie habe derzeit einen Lauf, könne sich aber auch von ihrer volatilen Seite zeigen. Im Vergleich zu den Halbleiter-Peers sehe der Titel nicht günstig aus. Ein solches Wachstumsprofil wie das von NVIDIA sei aber auch selten. Auf lange Sicht geht Analyst Stacy Rasgon von Aufwärtspotenzial aus.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:122,40 Euro +3,12% (19.05.2017, 15:16)