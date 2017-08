Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

139,19 Euro +5,64% (14.08.2017, 17:49)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 163,95 +5,12% (14.08.2017, 17:48)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.



(14.08.2017/ac/a/n)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors:Aktienanalyst David Wong von Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die anhaltende Stärke im Gaming-Segment könnte vielleicht als Beweis für ein säkulares Wachstumspotenzial in diesem Bereich dienen.Allerdings seien Sorgen wegen des Konkurrenzdrucks durch AMD und eines möglichen Nachlassens des außerordentlichen Wachstums im Gaming GPU-Markt angebracht. Diese Bedenken würden auch für das Spektrum der Kryptowährungen gelten, so die Analysten von Wells Fargo Advisors.Analyst Davin Wong erhöht die EPS-Schätzungen für die Fiskaljahre 2018 und 2019 auf 3,54 USD sowie 3,45 USD. hält aber auf Sicht von zwölf Monaten ein Kurssturz für möglich.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:139,05 Euro +6,96% (14.08.2017, 17:29)