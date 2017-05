Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:In einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research loben NVIDIA Corp. für den Umstand, dass das Unternehmen trotz eines saisonal bedingten Gegenwinds im PC Gaming-Segment ein starkes Quartalsergebnis erzielt habe.Obwohl die Cash-Generierung schwach gewesen sei, seien die Quartalszahlen insgesamt stark genug gewesen, um die Investoren wieder anlocken zu können, so die Einschätzung des Analysten Vivek Arya.Der Markt honoriere die Wettbewerbsposition von NVIDIA in Marktsegmenten nicht ausreichend, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen würden (künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality).Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:117,55 Euro +2,31% (12.05.2017, 15:45)