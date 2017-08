Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

130,91 Euro -6,49% (11.08.2017, 17:37)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 153,86 -6,60% (11.08.2017, 17:42)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(11.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Atif Malik von der Citigroup:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Analyst Atif Malik, Analyst bei der Citigroup, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) aus.Die Kursverluste bei den Aktien von NVIDIA Corp. seien für Investoren Geschenke. Die Q2-Erlöse im Data Center-Geschäft hätten die Konsensprognose etwas verfehlt. Den Grund dafür sehen die Analysten der Citigroup im Übergang zu Volta.Analyst Atif Malik ist überzeugt, dass NVIDIA die Erwartungen des Marktes an die Entwicklung der Data Center-Sparte in Q3 mit Leichtigkeit übertreffen kann.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten der Citigroup am Votum "buy" fest und erhöhen das Kursziel von 180,00 auf 185,00 USD.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:130,25 Euro -8,60% (11.08.2017, 17:28)