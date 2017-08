Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(14.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zu reduzieren.Die Analysten von Instinet sind der Auffassung, dass Investoren bei NVIDIA Corp. einen Weg in Richtung einer Bruttomarge im niedrigen 60%-Bereich sehen müssten um ein EPS in 2020 von mehr als 5 USD zu rechtfertigen.Allerdings spricht Analyst Romit Shah lediglich von gedämpften Trends im Bereich PC Gaming. Eine Abschwächung des Umsatz- und Gewinnmomentums sei zu befürchten.Die NVIDIA-Aktie sei überbewertet. Im Zuge einer Anhebung der Ergebnisschätzungen werde aber das Kursziel von 90,00 auf 110,00 USD heraufgesetzt.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:134,30 Euro +3,31% (14.08.2017, 15:17)