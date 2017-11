Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller habe es geschafft, die hohen Erwartungen an die Zahlen zum dritten Quartal deutlich zu übertreffen. Viele Analysten seien begeistert von der Entwicklung bei NVIDIA und würden ihre Kursziele weiter anheben.Auf dem aktuellen Niveau ist die NVIDIA-Aktie kein Schnäppchen mehr (KGV von 47 für 2018). Doch das Momentum bleibe hoch, das Umfeld für Chiphersteller sehr positiv und charttechnisch stünden alle Ampeln auf Grün. Investierte Anleger bleiben an Bord und für risikobewusste Trader biete sich ein Einstieg an, so Michael Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2017)Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:182,45 Euro -0,52% (14.11.2017, 11:31)Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:182,29 Euro +0,05% (14.11.2017, 11:43)