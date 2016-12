Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

109,25 USD -6,88% (28.12.2016, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (29.12.2016/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Im gestrigen US-Handel sei die NVIDIA-Aktie nach einer kritischen Studie aus dem Hause Citron Research gehörig unter Druck geraten. Rund sieben Prozent habe das Papier des Chipherstellers nachgegeben. Das Research-Unternehmen sei kein unbeschriebenes Blatt. Bereits bei Tesla habe Citron mit einer Short-Attacke Erfolg gehabt.Die phänomenale Kursentwicklung von rund 250% in diesem Jahr wecke das Interesse von Short-Sellern. Außerdem sei eine Korrektur in diesem Umfang mehr als überfällig gewesen.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:101,70 EUR -3,71% (29.12.2016, 12:41)