Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

189,65 EUR -0,76% (22.11.2017, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

189,401 EUR -0,97% (22.11.2017, 16:15)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Munich Re das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Die dritte Säule der Unternehmensstrategie ist der Bereich Munich Health. Hier bündelt der Konzern sein gesamtes globales Gesundheits-Know-how in der Erst- und Rückversicherung. Munich Re ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig. Die MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH ist das Zentrum der Vermögensverwaltung der Gruppe. (22.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) attraktiv bewertet.Joachim Wenning habe zwar erst seit April das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei dem Unternehmen inne. Er setze jedoch schon jetzt deutliche Akzente. Das zeige sich nicht letztlich am Aktienkurs, der sich seit Frühjahr auf dem Weg nach oben befinde. Für die Zukunft möchte sich Munich Re neu aufstellen.Beim Investorentag habe Wenning die Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt. Ab dem Jahr 2020 solle das Unternehmen an der Spitze des digitalen Fortschritts stehen. Die Erstversicherungstochter Ergo, nach der Allianz die Nummer 2 in Deutschland, investiere 140 Mio. Euro in neue Softwarelösungen. Damit solle die neue Onlineplattform Nexible angeschoben werden. Bis 2020 solle der Online-Anteil der Endkunden auf 25% steigen. Auch bei Fintechs und Kooperationen mit Technologiefirmen habe Munich Re keine Berührungsängste mehr. Bisher seien schon 60 Mio. Euro in zehn Start-ups investiert worden.Das Wertpapier konsolidiere aktuell nach dem starken Rebound vom Septembertief nach den US-Hurrikans. Aktionäre sollten sich davon nicht beirren lassen. Nachdem die Tropenstürme die Bilanz 2017 verhagelt hätten, hätten sich die Aussichten für 2018 aufgehellt. Nach Jahren fallender Preise erwarte die Rückversicherungsbranche wieder steigende Prämien beim Neugeschäft.Börsenplätze Munich Re-Aktie: