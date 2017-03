ISIN MorphoSys-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) unter die Lupe.Neue Hoffnung für MorphoSys' Gantenerumab. Wie MorphoSys heute bekannt gegeben habe, plane der Partner Roche, ein neues Phase-3-Zulassungsstudienprogramm mit Gantenerumab bei Patienten mit prodromaler bis milder Alzheimererkrankung zu starten. "Das ist eine großartige Nachricht für Morphosys. Wir freuen uns über das starke Engagement für Gantenerumab als mögliche neue Therapie bei Alzheimer", so Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand der MorphoSys AG.Das sei die nächste gute Nachricht für das Biotech-Unternehmen, nachdem MorphoSys bereits in der vergangenen Woche positive Studiendaten zu seinem am weitesten fortgeschrittenen Projekt Guselkumab habe präsentieren können.Der Biotech-Titel haussiere derzeit dementsprechend. Bereits am Freitag sei die MorphoSys-Aktie der größte Gewinner gewesen im TecDAX und auch zum Wochenbeginn führe das Papier den Index an.Schon bald könnte nun der Sprung über den nächste charttechnischen Widerstand im Bereich von 60 Euro gelingen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:60,72 EUR +4,96% (06.03.2017, 14:42)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:60,546 EUR +3,11% (06.03.2017, 14:59)