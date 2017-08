Bei der MorphoSys-Aktie sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nach der jüngsten Korrektur wieder eine Einstiegschance. (Analyse vom 17.08.2017)



Haar (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys sei seit der Erstnotierung am 9. März 1999 schon immer ein sehr spannendes Unternehmen gewesen. Das liege in der Natur der Sache, da Biotechunternehmen aufgrund der Forschungspipeline regelmäßig wesentliche Kursnachrichten - ob positive oder negative - parat hätten, die massive Auswirkungen auf den eigenen Aktienkurs hätten. Bei MorpoSys sei dies einerseits die Entwicklung der firmeneigenen Pipeline als auch das gesamte Partnerprogramm. Die größte Spannung für das Unternehmen finde aus Sicht der Experten aber derzeit nicht in der Forschungsabteilung am Unternehmenssitz im bayrischen Planegg statt, sondern im amerikanischen Wilmington - im dortigen Gerichtssaal.Beim Bundesbezirksgericht im Staate Delaware habe MorphoSys im Jahr 2016 eine Patentverletzungsklage gegen Janssen Biotech und Genmab A/S eingereicht. Janssen sei eine Tochtergesellschaft des US-Konzerns Johnson & Johnson. Genmab sei ein dänisches Biotechunternehmen, welches einst am Neuen Markt notiert habe. Mit der Klage beanspruche MorphoSys Entschädigung für die patentverletzende Herstellung, Verwendung und Verkauf von Janssens und Genmabs Antikörper Daratumumab, der gegen CD38 gerichtet sei.Janssen und Genmab hätten längst die Zulassung der US-Zulassungsbehörde FDA für Daratumumab erhalten und das Produkt in den USA unter dem Handelsnamen Darzalex vermarkt. Zudem habe das Unternehmen in diesem Jahr zwei US-Patente in das Patentverletzungsverfahren gegen Janssen Biotech und Genmab eingeführt. Dieses Patent von MorphoSys beanspruche Verfahren zur Behandlung von hämatologischen Krebserkrankungen einhergehend mit der unerwünschten Präsenz von CD38-positiven Zellen durch Verabreichen von Antikörpern, die sich an eine spezifische Region des Zielmoleküls CD38 binden würden.Der Rechtsstreit sei schon recht weit fortgeschritten. Die jeweiligen Rechtsanwälte würden fleißig Schriftsätze austauschen. Das Klagepamphlet von MorphoSys sei im Internet kostenlos abrufbar. Viele Details aus dem Verfahren seien zudem gegen eine kleine Gebühr ebenfalls im Internet zu haben. MorphoSys äußere sich auf Anraten der Anwälte zu diesem Patentstreit gar nicht und bitte dies auf die Nachfrage der Experten zu respektieren.Eigentlich etwas schade, da das Verfahren im Wesentlichen "live" für jeden zu verfolgen sei. Am 28. August dieses Jahres finde eine Voranhörung in diesem Streit statt. Im nächsten Jahr werde es sehr wahrscheinlich zu einer ersten mündlichen Verhandlung kommen. Wenn es überhaupt dazu komme. Oftmals würden solche Verfahren über einen Vergleich beendet. Sollte die Klage von MorphoSys völlig fruchtlos sein, dürfte dies kaum negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben, da fast kein Analyst oder Investor die Größe des Streits so richtig auf dem Radar habe. Habe MorphoSys-CEO Simon Moroney mit seiner Klage auch nur annährend Erfolg, dann werde die Kasse der Firma massiv klingeln.Genmab-CEO Jan van de Winkel sei vor Optimismus kaum zu bremsen. Er sehe perspektivisch das Umsatzpotenzial von Darzalex auf Basis aller Indikationen bei rund 13 (!) Mrd. Dollar. Im schlimmsten Fall würden es "nur" 9 Mrd. Dollar. Genmab habe den Jackpot geknackt und dürfte aus den weltweiten Nettoumsätzen von Darzalex Royalties von ca. 10% erhalten.Nun zurück zu MorphoSys. Normalerweise sei es in der Branche durchaus üblich, dass die Ansprüche zunächst beim Gegner angezeigt würden. In diesem Fall sei die Klage bei van de Winkel direkt auf dem Tisch gelandet. Das sollte einem Vergleich jedoch nicht hinderlich sein. Angesichts der riesigen Dimension von Darzalex könnte für MorphoSys ein unverhoffter Geldsegen ins Haus stehen. Alles andere als ein Betrag von weniger als 100 Mio. Dollar für MorphoSys würden die Experten unwahrscheinlich halten, sofern die von Moroney angenommene Patentverletzung auch nur annähernd zutreffe. Ein dreistelliger Millionenbetrag sei für MorphoSys durchaus signifikant. Das Unternehmen werde derzeit mit knapp 1,7 Mrd. Euro bewertet.Die Experten würden der Gesellschaft die Daumen drücken, dass Richter Leonard P. Stark die Ansicht der MorphoSys-Anwältin Kelly E. Farnan von der US-Kanzlei Richards, Layton & Finger teile und der Prozess oder ein Vergleich zu einem "Windfall Profit" für MorphoSys und damit ihren Aktionären führe.