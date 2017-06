Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (05.06.2017/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) (Prime Standard Segment, TecDAX) hat heute klinische Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit aus einer laufenden Phase 2-Studie (L- MIND-Studie) mit dem Wirkstoffkandidaten MOR208 in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem bzw. refraktärem (R/R) diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) vorgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:DLBCL ist die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms. Die Daten wurden auf der Jahrestagung 2017 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago/USA während einer Posterpräsentation vorgestellt. MOR208 ist ein gegen das Zielmolekül CD19 gerichteter, Fc-wirkverstärkter Antikörper in klinischer Entwicklung."Wir sind sehr erfreut über die vorläufigen Phase 2-Daten der ersten 44 Patienten aus unserer laufenden L-MIND-Studie. Wir sind besonders optimistisch angesichts des Niveaus der bislang beobachteten Ansprechraten, insbesondere der vollständigen Remissionen. Für DLBCL-Patienten, die nicht mehr auf die erste Therapie reagieren, sind die Behandlungsmöglichkeiten derzeit sehr begrenzt. Wir erforschen daher mögliche neue Behandlungsmethoden für diese schwer zu behandelnde Patientengruppe", sagte Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG.Bei Datenschluss für das ASCO-Poster nahmen 44 Patienten an der Studie teil, 34 davon waren bereits für die Wirksamkeitsbewertung verfügbar. Die vorläufigen Daten zeigen ein objektives Ansprechen ("objective response", OR) bei 19 von 34 Patienten (Ansprechrate: 56%). Ein vollständiges Ansprechen ("complete remission", CR) wurde bei 11 von 34 Patienten (32%) beobachtet. 16 von 19 Patienten, bei denen ein Ansprechen verzeichnet wurde, nahmen bei Datenschluss weiterhin an der Studie teil.Im Zusammenhang mit der Verabreichung von MOR208 wurden keine infusionsbedingten Reaktionen ("infusion-related reactions", IRRs) gemeldet. Die am häufigsten beobachteten unerwünschten Nebenwirkungen von Grad 3 oder höher waren hämatologischer Art, darunter Neutropenien, Thrombozytopenien sowie Leukopenien bei jeweils 32%, 9% sowie 9% der behandelten Patienten. Bislang musste bei lediglich 27% der Patienten die verabreichte Lenalidomid-Dosis aufgrund von Nebenwirkungen reduziert werden. Es wurden keine unerwarteten sicherheitsrelevanten Ereignisse beobachtet.Die einarmige, unverblindete und in mehreren Studienzentren durchgeführte L-MIND-Studie ("Lenalidomid plus MOR208 IN DLBCL") soll rund 80 Patienten mit rezidivierendem bzw. refraktärem DLBCL aufnehmen. Die Patienten müssen mindestens eine bzw. maximal drei Vorbehandlungen erhalten haben, darunter mindestens eine gegen das Zielmolekül CD20 gerichtete Therapie (beispielsweise Rituximab). Des Weiteren dürfen die an dieser Studie teilnehmenden Patienten nicht für eine Hochdosis-Chemotherapie bzw. autologe Stammzelltransplantation infrage kommen. Das Alter der in die Studie bislang aufgenommenen Patienten lag im Mittel (Median) bei 73 Jahren.Über CD19 und MOR208CD19 wird stark und homogen auf Tumorzellen von verschiedenen B-Zell-Lymphomen, darunter DLBCL und CLL (chronisch lymphatische Leukämie), exprimiert. CD19 verstärkt die Signalgebung von B-Zell-Rezeptoren (BCR), was einen wichtigen Faktor für das Überleben von B-Zellen darstellt und CD19 somit zu einem potenziellen Zielmolekül bei bösartigen B-Zell-Erkrankungen macht.MOR208 (vormals Xmab(R)5574) ist ein Antikörper mit modifiziertem Fc-Teil, der gegen das Zielmolekül CD19 gerichtet ist. Die Modifizierung des Fc-Teils führt zu einer deutlichen Verstärkung der antikörperabhängigen, zellvermittelten zytotoxischen Immunantwort (ADCC) und Phagozytose (ADCP). Zudem führt MOR208 zum direkten Zelltod durch die Bindung an CD19. MorphoSys untersucht MOR208 als immuntherapeutische Option in B-Zell-Malignitäten in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien. Die Phase 2-Kombinationsstudie, L-MIND, begann im April 2016 und untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von MOR208 in Kombination mit Lenalidomid bei 80 Patienten mit rezidiviertem / refraktärem DLBCL. Die Phase 2/3 B-MIND-Studie wurde im September 2016 mit dem Ziel begonnen, MOR208 in Kombination mit dem Chemotherapeutikum Bendamustin im rezidivierten / refraktären DLBCL im Vergleich zur Kombination des CD20-Antikörpers Rituximab plus Bendamustin zu untersuchen. Darüber hinaus wurde im Dezember 2016 eine dritte Phase 2-Kombinationsstudie mit MOR208 begonnen, die den Antikörper bei Patienten mit rezidiviertem / refraktärem CLL nach Abbruch einer früheren BTK-Inhibitor-Therapie (z. B. ibrutinib) untersuchte. Derzeit wird MOR208 in Kombination mit Idelalisib untersucht; ein zweiter Studienarm von MOR208 plus Venetoclax ist derzeit in Vorbereitung.