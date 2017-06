Banca Monte dei Paschi-Aktie:



Die Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) (ISIN: IT0005218752, WKN: A2DG69, Ticker-Symbol: MPIN, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) ist das drittgrößte Kreditinstitut Italiens. Sie gilt als die älteste Bank der Welt. Die Zentrale befindet sich im Palazzo Salimbeni im Zentrum von Siena in der südlichen Toskana. (06.06.2017/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Monte dei Paschi (ISIN: IT0005218752, WKN: A2DG69, Ticker-Symbol: MPIN, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) ist gerettet: Brüssel lässt die Fortführung der Bank zu, nachdem es die Manager aus Siena geschafft hatten, die notwendigen 8,8 Milliarden Euro für die weitere Finanzierung aufzustellen, so die Experten von "FONDS professionell".6,6 Milliarden habe der Staat - vulgo der Steuerzahler - beigesteuert, der Rest komme von privaten Gläubigern.Finanzminister Pier Carlo Padoan werde sein Schweißtuch jedoch noch nicht in die Sakkotasche zurückstecken können. Denn zwei Problembanken möchten ebenfalls noch gerettet werden: Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca. Für die Banken aus dem Veneto laute die Vorgabe aus Brüssel, dass die beiden Institute eine Milliarde Euro Kapital aufbringen müssten. Erst dann würden die Behörden staatlichen Zuschüssen und der damit verbundenen Rettung zustimmen.Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg habe der Mailander Finanzprofessor Carlo Alberto Carnevale Maffe erklärt, Voraussetzung für eine Freigabe aus Brüssel sei, "dass eine Bank langfristig profitabel agieren und tiefgreifende strukturelle Reformen durchführen kann. Das sind gute Nachrichen für Monte dei Paschi, weniger gute für die Veneto-Banken."Unterdessen sei die Aktie der in Genua ansässigen Banca Carige unter Druck gekommen. Ausgelöst worden sei der Kursrutsch durch Kritik am Management, was wiederum für das bereits angekratzte Image des italienischen Bankensektors nicht förderlich sei. Die Bank habe angekündigt, Aktien im Wert von 450 Millionen Euro auf den Markt zu werfen und faule Kredite abzubauen. (News vom 02.06.2017)