Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das annualisierte BIP-Wachstum der USA für das 1 Quartal 2017 wurde von bisher 0,7% auf 1,2% nach oben revidiert und lag damit leicht oberhalb der Markterwartungen (0,9%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Konstruktiv ausgefallen seien am Freitag auch die Daten zum Auftragseingang langlebiger Gebrauchsgüter aus. Sie hätten zwar um April um 0,7% im Monatsvergleich nachgegeben (Kosens: -1,0%), aber der Märzwert sei von einem Monatsanstieg von 0,9% auf 2,3% nach oben revidiert worden. Allein bei einem Verharren auf dem aktuellen Niveau ergäbe sich beim Auftragseingang für das laufende Jahr ein Zuwachs von 3,7%, nach einem Minus von 1,7% in 2016. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden nicht an einer Befestigung des US-Wachstumsmomentum im laufenden Quartal auf einen Wert klar jenseits der Marke von 3% zweifeln. Der finale Wert des U-Konsumentenvertrauens der Universität Michigan sei zwar leicht auf 97,1 Punkte (Schnellschätzung: 97,7 Punkte) nach unten revidiert worden. Das bisherige Durchschnittsniveau des laufenden Jahres sei damit aber nur minimal um 0,1 Punkte unterschritten worden. Der private Verbrauch, der im 1. Quartal 2017 nur um 0,6% auf annualisierter Basis expandiert habe, sollte wieder in Richtung von rund 2,5% im Zeitraum von April bis Juni 2016 zulegen. (29.05.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.