NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

73,07 USD -0,12% (23.08.2017, 16:01)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.

(23.08.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Michael Nemeroff von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse rechnet Michael Nemeroff, Aktienanalyst der Credit Suisse, bei den Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse äußern nach dem Abschluss des Deals mit Halliburton die Ansicht, dass das Microsoft Corp. in der heutigen Form nichts mehr mit dem Unternehmen in der Fassung früherer Tage zu tun habe. Microsoft bewege sich immer weiter vom Traditionsgeschäft und dem zyklischen PC-Geschäft weg. Microsoft's Azure Cloud Computing-Service werde als Host für Halliburton's iEnergy-Service dienen.Microsoft betreibe eine weitergehende Diversifizierung des Geschäfts und wende sich vermehrt der nächsten Generation von Softwaretechnologie zu, mit der sich zusätzliche Produktivitätsgewinne zum Ausbau von Wettbewerbsvorteilen erzielen lassen würden. Analyst Michael Nemeroff ist der Ansicht, dass die Cloud-Strategie von Microsoft an Dynamik weiter zulegt.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 84,00 USD.