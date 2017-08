Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Tristan Gerra von Robert W. Baird:Tristan Gerra, Analyst von Robert W. Baird, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Robert W. Baird weisen darauf hin, dass die Entwicklung der DRAM-Preise besser ist als zuvor angenommen.Das robuste Wachstum im Notebook-Segment sowie den Zuwächsen im Data Center-Bereich seien die treibenden Faktoren für den positiven Trend. Die DRAM-Lagerbestände seien niedriger als gewöhnlich. Dies sollte sich auf das Nachfragemomentum positiv auswirken, so der Analyst Tristan Gerra.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 48,00 USD.XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:25,53 EUR -1,12% (23.08.2017, 15:22)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:25,85 EUR -0,17% (23.08.2017, 12:57)