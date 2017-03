Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

25,28 USD -1,13% (06.03.2017, 17:15)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Micron Technology Inc. befinde sich in technologischer Hinsicht wie auch operativ in der besten Verfassung der Unternehmensgeschichte.Die Analysten von Rosenblatt Securities raten Investoren sich hinsichtlich der Spekulationen wonach ein Verkauf des NAND-Geschäfts von Toshiba nach China gehen könnte nicht allzu sehr zu sorgen. Ein solches Szenario sei unwahrscheinlich.Die Aktienanalysten von Rosenblatt Securities bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "buy"-Rating und setzen das Kursziel von 34,00 auf 40,00 USD nach oben.