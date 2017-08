Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore von der Investmentbank Morgan Stanley empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die Analysten von Morgan Stanley bringen nach dem Besuch einer Flash Memory-Konferenz ihr zunehmendes Vertrauen in die aktuelle Stärke der fundamentalen Rahmenbedingungen zum Ausdruck.Micron Technology Inc. erziele im NAND-Bereich mit dem anstehenden 64L-Produkt Fortschritte.Analyst Joseph Moore weist darauf hin, dass das Automotive-Spektrum auf Sicht der nächsten fünf bis zehn Jahre einen signifikanten Nachfragetreiber repräsentiert.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:25,07 EUR +1,23% (15.08.2017, 14:01)