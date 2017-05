Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

26,16 EUR -0,38% (16.05.2017, 13:08)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

28,92 USD +0,31% (16.05.2017, 14:41, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(16.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Christopher Danely von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Die jüngste Datenlage hinsichtlich des PC-Marktes signalisiere im zweiten Quartal ein abnehmendes Wachstum. Die Notebook-Auslieferungen in Taiwan seien im April hinter den üblichen saisonalen Trends zurückgeblieben. Die Analysten der Citigroup reduzieren daher ihre Notebook-Prognosen zum sequenziellen Wachstum in Taiwan von plus 5% auf plus 2%.Nach Ansicht von Analyst Christopher Danely sollte dieser eine Monat aber noch nicht als fester Trend angesehen werden. Die DRAM-Kapazitäten seien weiterhin begrenzt. Eine leichte Abwärtsphase bei der PC-Nachfrage sei noch nicht ausreichend um die DRAM-Preise nach unten zu drücken.Das Kursziel für die Aktien von Micron Technology Inc. bleibe daher bei 45,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:26,15 EUR -0,65% (16.05.2017, 14:26)